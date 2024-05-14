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Офіційно: Зеленський відвідає Іспанію 17 травня
17:39 14.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.
Цю інформацію 14 травня підтвердив королівський дім Іспанії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Europa Press.
Іспанський королівський дім повідомив лише про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.
Водночас напередодні газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.
Зазначимо, що йдеться про перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.
Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.
Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.
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