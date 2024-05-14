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Український дрон пролетів 400 км в Росії, щоб знищити колії та поїзд із цистернами
14:51 14.05.2024 |
Український безпілотник успішно знищив колію та вантажний поїзд на станції Котлубань Волгоградської області РФ, що розташована за понад 400 км від лінії фронту.
Російські ресурси повідомляють, що в ніч на 14 травня 2024 року на станції Котлубань БПЛА знищив ешелон, в складі якого були цистерни з паливом. За попередніми даними, з рейок зійшло 9 цистерн, дві з яких загорілись, а одна вибухнула.
Однак відеоматеріали, що розміщені у соцмережах, показують, що на станції також були вагони з деревиною та брухтом, а одне відео зафіксувало навіть «знесення» локомотива масою 130 тонн.
Спершу російські джерела намагалися приховати справжню причину ураження, вказуючи на «втручання сторонніх осіб», але пізніше все ж визнали, що це була атака українського безпілотника.
Ймовірно, українські Сили оборони націлились на ешелон через те, що станція Котлубань розміщена неподалік важливого ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони РФ (військова частина 57229/51). Пошкодження колії на певний час може ускладнити вивіз боєприпасів із цього складу.
Що цікаво, в атаках на Котлубань чітко видно систематичність: українські дрони влучали в цьому районі кілька разів. Перші - 16 та 24 листопада 2023 року, а також 8 березня 2024 року.
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