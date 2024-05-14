Український дрон пролетів 400 км в Росії, щоб знищити колії та поїзд із цистернами

Український безпілотник успішно знищив колію та вантажний поїзд на станції Котлубань Волгоградської області РФ, що розташована за понад 400 км від лінії фронту.

Російські ресурси повідомляють, що в ніч на 14 травня 2024 року на станції Котлубань БПЛА знищив ешелон, в складі якого були цистерни з паливом. За попередніми даними, з рейок зійшло 9 цистерн, дві з яких загорілись, а одна вибухнула.

Однак відеоматеріали, що розміщені у соцмережах, показують, що на станції також були вагони з деревиною та брухтом, а одне відео зафіксувало навіть «знесення» локомотива масою 130 тонн.

Спершу російські джерела намагалися приховати справжню причину ураження, вказуючи на «втручання сторонніх осіб», але пізніше все ж визнали, що це була атака українського безпілотника.

Ймовірно, українські Сили оборони націлились на ешелон через те, що станція Котлубань розміщена неподалік важливого ракетно-артилерійського арсеналу ГРАУ Міноборони РФ (військова частина 57229/51). Пошкодження колії на певний час може ускладнити вивіз боєприпасів із цього складу.

Що цікаво, в атаках на Котлубань чітко видно систематичність: українські дрони влучали в цьому районі кілька разів. Перші - 16 та 24 листопада 2023 року, а також 8 березня 2024 року.