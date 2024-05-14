ЄС продовжив мандат Консультативної місії в Україні до 2027 року

Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення про продовження мандату Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні до 31 травня 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Ради ЄС.

Місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку в проведенні конкретних реформ відповідно до стандартів ЄС і міжнародних принципів належного урядування та прав людини, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до Євросоюзу.

У 2022 році мандат місії в Україні було суттєво скориговано з огляду на повномасштабну війну Росії проти України. Відтоді вона надає підтримку українській владі у розслідуванні та притягненні до відповідальності за міжнародні злочини, комплексному управлінні кордонами, а також підтримці на звільнених територіях.

У своїх висновках від 21 березня 2024 року Європейська рада заявила, що Європейський Союз, як і раніше, прихильний підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.

Європейська рада привітала нещодавнє посилення EUAM в Україні, яке дасть змогу розширити підтримку українських правоохоронних органів на звільнених і суміжних територіях України, а також реформ у контексті процесу вступу країни до ЄС.

Консультативна місія ЄС в Україні була створена в липні 2014 року для надання консультацій українському уряду з питань безпеки, поліції, судової системи, прокуратури, боротьби з корупцією та прав людини. Нині її очолює Рольф Гольмбо.

Після повномасштабної агресії Росії в лютому 2022-го місія зосередила свою увагу на підтримці прикордонних ініціатив, зокрема "ліній солідарності" ЄС, боротьбі з міжнародною злочинністю та підтримці служб безпеки.