Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС продовжив мандат Консультативної місії в Україні до 2027 року
13:40 14.05.2024 |
Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення про продовження мандату Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні до 31 травня 2027 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію Ради ЄС.
Місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку в проведенні конкретних реформ відповідно до стандартів ЄС і міжнародних принципів належного урядування та прав людини, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до Євросоюзу.
У 2022 році мандат місії в Україні було суттєво скориговано з огляду на повномасштабну війну Росії проти України. Відтоді вона надає підтримку українській владі у розслідуванні та притягненні до відповідальності за міжнародні злочини, комплексному управлінні кордонами, а також підтримці на звільнених територіях.
У своїх висновках від 21 березня 2024 року Європейська рада заявила, що Європейський Союз, як і раніше, прихильний підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.
Європейська рада привітала нещодавнє посилення EUAM в Україні, яке дасть змогу розширити підтримку українських правоохоронних органів на звільнених і суміжних територіях України, а також реформ у контексті процесу вступу країни до ЄС.
Консультативна місія ЄС в Україні була створена в липні 2014 року для надання консультацій українському уряду з питань безпеки, поліції, судової системи, прокуратури, боротьби з корупцією та прав людини. Нині її очолює Рольф Гольмбо.
Після повномасштабної агресії Росії в лютому 2022-го місія зосередила свою увагу на підтримці прикордонних ініціатив, зокрема "ліній солідарності" ЄС, боротьбі з міжнародною злочинністю та підтримці служб безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Український дрон пролетів 400 км в Росії, щоб знищити колії та поїзд із цистернами
|ЄС продовжив мандат Консультативної місії в Україні до 2027 року
|Кабмін призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|В Україну приїхала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах
|Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен
|Старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США у Києві обговорив допомогу Україні
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту