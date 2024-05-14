В Україну приїхала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах

В Україні перебуває з візитом група депутатів від британської Лейбористської партії, яка майже точно виграє майбутні парламентські вибори та формуватиме уряд.

Як пише "Європейська правда", про зустріч з делегацією лейбористів повідомили в Офісі президента України.

У складі делегації - так звані "тіньовий" міністр оборони Джон Гілі та "тіньовий" міністр закордонних справ Девід Ламмі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів їм про ситуацію на фронті та, зокрема, на Харківщині. Він акцентував, що для України критично необхідні винищувачі F-16, далекобійна артилерія та системи ППО, які дадуть змогу стабілізувати ситуацію.

Він подякував Британії за безпрецедентну допомогу та відзначив, що Сполучене Королівство першим підписало з Україною двосторонню безпекову угоду у продовження вільнюської декларації G7.

У комюніке української сторони зазначають, що британські гості запевнили, що підтримка України з боку їхньої партії є непохитною і можлива зміна уряду у Британії не вплине на підтримку України. "Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки", - цитують Девіда Ламмі та Джона Гілі.

Одне з останніх опитувань показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії наростила свою перевагу над консерваторами прем'єр-міністра Ріші Сунака до 30 відсоткових пунктів.

Між тим. у Консервативній партії відмовились від ідеї заміни перед майбутніми виборами лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.