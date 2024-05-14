Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україну приїхала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах
12:36 14.05.2024 |
В Україні перебуває з візитом група депутатів від британської Лейбористської партії, яка майже точно виграє майбутні парламентські вибори та формуватиме уряд.
Як пише "Європейська правда", про зустріч з делегацією лейбористів повідомили в Офісі президента України.
У складі делегації - так звані "тіньовий" міністр оборони Джон Гілі та "тіньовий" міністр закордонних справ Девід Ламмі.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів їм про ситуацію на фронті та, зокрема, на Харківщині. Він акцентував, що для України критично необхідні винищувачі F-16, далекобійна артилерія та системи ППО, які дадуть змогу стабілізувати ситуацію.
Він подякував Британії за безпрецедентну допомогу та відзначив, що Сполучене Королівство першим підписало з Україною двосторонню безпекову угоду у продовження вільнюської декларації G7.
У комюніке української сторони зазначають, що британські гості запевнили, що підтримка України з боку їхньої партії є непохитною і можлива зміна уряду у Британії не вплине на підтримку України. "Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки", - цитують Девіда Ламмі та Джона Гілі.
Одне з останніх опитувань показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії наростила свою перевагу над консерваторами прем'єр-міністра Ріші Сунака до 30 відсоткових пунктів.
Між тим. у Консервативній партії відмовились від ідеї заміни перед майбутніми виборами лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|В Україну приїхала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах
|Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен
|Старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США у Києві обговорив допомогу Україні
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями
|Reuters дізнався деталі майбутньої безпекової угоди України з ЄС
|Сунак запевнив у підтримці України після зливу у ЗМІ про розмову Кемерона й Трампа
Бізнес
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench