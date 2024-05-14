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Американська військова допомога вже скоро прибуде в Україну - Блінкен
11:50 14.05.2024 |
Американський пакет військової підтримки, раніше узгоджений Конгресом США, незабаром прибуде в Україну, заявив державний секретар США Естонії Блінкен під час візиту до Києва.
"Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде. Вона скоро вже прибуде в Україну. І вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою", - заявив Блінкен під час протокольної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Він також додав, що "США, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою".
За словами Блінкена, "важливим є й те, що з часом Україна стане на ноги і в сенсі демократії, і в сенсі економіки, буде вільною і процвітаючою. Це стане найкращою відповіддю Путіну. Це буде найкращим для вашого майбутнього. І ми в США справді віримо в це. Ми бачимо вашу мужність і віримо, що вона збережеться. Ми віддані тому, щоб забезпечити ваш успіх".
Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден наприкінці квітня підписав узгоджений Конгресом пакет військової підтримки в розмірі майже 61 млрд доларів допомоги Україні та іншим союзникам США.
Пізніше, 10 травня, США оголосили про новий пакет військової підтримки Україні на суму в 400 млн доларів.
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