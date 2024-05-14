У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами чиновника, США виділять Україні новий пакет допомоги. Салліван уточнив, що це станеться в наступні кілька днів.

Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги. Салліван сказав, що США намагаються прискорити темпи поставок озброєнь і знову визнав, що затримка з ними "поставила Україну в глухий кут".

"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік, тиждень за тижнем", - додав він.

Допомога від США

Вашингтон після тривалої паузи почав виділяти Україні пакети військової допомоги, які включають в себе бронетехніку, артнаряди і ракети до ППО.

Востаннє президент Джо Байден виділив на військову допомогу Україні 400 млн доларів.