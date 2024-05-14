Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 01:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями
23:55 13.05.2024 |
Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про передачу Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
За словами чиновника, США виділять Україні новий пакет допомоги. Салліван уточнив, що це станеться в наступні кілька днів.
Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги. Салліван сказав, що США намагаються прискорити темпи поставок озброєнь і знову визнав, що затримка з ними "поставила Україну в глухий кут".
"Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, - це постійний потік, тиждень за тижнем", - додав він.
Допомога від США
Вашингтон після тривалої паузи почав виділяти Україні пакети військової допомоги, які включають в себе бронетехніку, артнаряди і ракети до ППО.
Востаннє президент Джо Байден виділив на військову допомогу Україні 400 млн доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями
|Reuters дізнався деталі майбутньої безпекової угоди України з ЄС
|Сунак запевнив у підтримці України після зливу у ЗМІ про розмову Кемерона й Трампа
|Порошенко закликав об’єднати зусилля держави і суспільства навколо будівництва фортифікацій
|Кулеба після зустрічі з Вучичем підтримав членство Сербії в ЄС
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
Бізнес
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі