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АНАЛІТИКА

Reuters дізнався деталі майбутньої безпекової угоди України з ЄС

 

Проєкт двосторонньої безпекової угоди між Європейським Союзом та Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, які об'єднання продовжуватиме надавати Києву, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії.

Про це повідомило агентство Reuters, яке ознайомилось із проєктом угоди, передає "Європейська правда".

Документ, який був підготовлений у квітні та наразі обговорюється між ЄС та Україною, передбачає, що в разі "майбутньої агресії" Київ і Брюссель протягом 24 годин проведуть консультації і "швидко визначать" подальші кроки відповідно до зобов'язань.

Проєкт також перераховує дев'ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжуватиме надавати Україні, зокрема постачання зброї, навчання військових, співпрацю в оборонній промисловості та допомогу в розмінуванні.

Зобов'язання залишатимуться чинними "доти, доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях" і будуть переглянуті щонайпізніше через 10 років, йдеться в документі. Він не уточнює вартість або кількість майбутньої допомоги - їх мають узгодити окремо країни-члени ЄС, які також надають власну двосторонню допомогу Україні.

Також проєкт безпекової угоди вказує, що ЄС погодився виділити 5 мільярдів євро до Європейського фонду миру для військової допомоги Україні цього року, але зобов'язання виділяти таку ж суму в подальші роки немає.

Європейські посадовці, яких цитує Reuters, підкреслюють, що угода не тотожна колективній обороні в межах НАТО, а є радше зобов'язанням надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

Німецька газета Welt am Sonntag, яка першою повідомила про проєкт угоди між Україною та Євросоюзом, стверджувала, що домовленість планують фіналізувати до кінця червня.

На цей час Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією - перемовини вже завершені.
Ключові теги: ЄС
 

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