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Сунак запевнив у підтримці України після зливу у ЗМІ про розмову Кемерона й Трампа
23:43 13.05.2024 |
Уряд Великої Британії наполіг, що його позиція стосовно підтримки України у повномасштабній війні проти Росії не зазнала змін після публікації ЗМІ про діалог голови британського МЗС Девіда Кемерона з Дональдом Трампом, яка свідчила про протилежне.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Коментарі британських урядовців викликав опублікований напередодні матеріал газети The Times, який переповідав невідомі доти подробиці зустрічі Трампа й Кемерона в маєтку експрезидента США Мар-а-Лаго у квітні.
Як стверджує The Times із посиланням на "високопоставлене джерело", голова МЗС Британії розповів Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть тому "найкращі можливі умови" для укладання угоди між сторонами.
"Які найкращі умови, за яких ви, як президент (США. - Ред.), зможете укласти угоду в січні (2025 року, тобто після ймовірної перемоги на виборах. - Ред.)? Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну", - цитує Кемерона The Times.
Ці слова суттєво розходяться з офіційною позицією Британії, яка публічно декларує підтримку України до її перемоги над Росією.
Британський прем'єр Ріші Сунак на прохання прокоментувати матеріал The Times заявив, що не бачив статті, про яку йдеться, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що "Путін повинен зазнати поразки".
"Інвестиції в безпеку України - це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними - з усіма наслідками, які це принесе", - додав Сунак.
Зазначимо, що на початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.
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