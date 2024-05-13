Гамбург передає Україні чотири машини для розмінування

Сенатор з питань внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте передав послу України в Німеччині Олексію Макеєву першу з чотирьох машин розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал n-tv.

Машина буде використовуватися для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів в Україні з червня. Очікується, що ще три машини надійдуть до серпня.

"Замінування значної частини території України є однією з найбільших небезпек, які війна створює для населення, - заявив Гроте.

"Тому ми дуже раді, що можемо використати досвід Гамбурга у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, щоб допомогти зменшити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - додав він.

Внаслідок загарбницької війни Росії проти України на українській території знаходять все більше і більше мін. Згідно з інформацією української влади, на яку посилається канал, замінованою є територія площею близько 174 000 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер у квітні відвідав Миколаїв і спостерігав за навчанням українських саперів.

Мартін Єгер зазначив, що Німеччина робить значний внесок у розмінування України, а важливими партнерами у цих зусиллях є Данська рада у справах біженців та HALO Trust.

Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.