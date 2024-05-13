Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гамбург передає Україні чотири машини для розмінування

Гамбург передає Україні чотири машини для розмінування

 

Сенатор з питань внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте передав послу України в Німеччині Олексію Макеєву першу з чотирьох машин розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал n-tv.

Машина буде використовуватися для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів в Україні з червня. Очікується, що ще три машини надійдуть до серпня.

"Замінування значної частини території України є однією з найбільших небезпек, які війна створює для населення, - заявив Гроте.

"Тому ми дуже раді, що можемо використати досвід Гамбурга у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, щоб допомогти зменшити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - додав він.

Внаслідок загарбницької війни Росії проти України на українській території знаходять все більше і більше мін. Згідно з інформацією української влади, на яку посилається канал, замінованою є територія площею близько 174 000 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер у квітні відвідав Миколаїв і спостерігав за навчанням українських саперів.

Мартін Єгер зазначив, що Німеччина робить значний внесок у розмінування України, а важливими партнерами у цих зусиллях є Данська рада у справах біженців та HALO Trust.

Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6196
  0,1010
 0,25
EUR
 1
 42,7495
  0,0653
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4258  0,01 0,02 39,9850  0,00 0,01
EUR 42,4325  0,05 0,13 43,1567  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,25 0,63 39,6300  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес