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Гамбург передає Україні чотири машини для розмінування
17:18 13.05.2024 |
Сенатор з питань внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте передав послу України в Німеччині Олексію Макеєву першу з чотирьох машин розмінування.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал n-tv.
Машина буде використовуватися для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів в Україні з червня. Очікується, що ще три машини надійдуть до серпня.
"Замінування значної частини території України є однією з найбільших небезпек, які війна створює для населення, - заявив Гроте.
"Тому ми дуже раді, що можемо використати досвід Гамбурга у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, щоб допомогти зменшити кількість людей, які гинуть від мін в Україні", - додав він.
Внаслідок загарбницької війни Росії проти України на українській території знаходять все більше і більше мін. Згідно з інформацією української влади, на яку посилається канал, замінованою є територія площею близько 174 000 квадратних кілометрів.
Нагадаємо, посол Німеччини Мартін Єгер у квітні відвідав Миколаїв і спостерігав за навчанням українських саперів.
Мартін Єгер зазначив, що Німеччина робить значний внесок у розмінування України, а важливими партнерами у цих зусиллях є Данська рада у справах біженців та HALO Trust.
Нагадаємо, на початку квітня у Мінреінтеграції повідомляли, що міжнародні партнери України виділили понад 700 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування.
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