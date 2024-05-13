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АНАЛІТИКА

Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais

 

Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.

Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме:

* артилерійські боєприпаси великого калібру,
* легкі та важкі кулемети,
* захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,
* броньовані машини піхоти,
* протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,
* перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.
* Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.

За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.

Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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