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Іспанія готує нову військову допомогу Україні, що включає Leopard 2, - El Pais
16:43 13.05.2024 |
Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El Pais.
Джерела видання кажуть, що пакет допомоги включатиме:
* артилерійські боєприпаси великого калібру,
* легкі та важкі кулемети,
* захищені колісні машини матеріально-технічного забезпечення,
* броньовані машини піхоти,
* протитанкову зброю і снаряди для польової артилерії,
* перші 10 бойових танків із партії в 19 відновлюваних Leopard 2 A4.
* Своєю чергою, іспанські компанії поставлятимуть зенітні системи спостереження і дистанційні збройові станції для захисту від безпілотників.
За словами джерел, іспанська військова допомога Україні, найімовірніше, спрямовуватиметься через НАТО. На саміті, запланованому на 9-11 липня у Вашингтоні з нагоди 75-ї річниці заснування Північноатлантичного альянсу, буде затверджено "більш ефективні механізми" для направлення майбутньої військової допомоги Україні.
Джерела видання заявляють, що ідея полягає в тому, що НАТО сама координуватиме постачання з різних країн, замінивши так звану Контактну групу по Україні "Рамштайн".
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