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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Зеленський вперше поїде в Іспанію, де підпише безпекову угоду

 

Президент України Володимир Зеленський ближчими днями здійснить візит до Іспанії, під час якого підпише двосторонню безпекову угоду з цією державою.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє іспанське El Pais, пише "Європейська правда".

За даними журналістів від урядових джерел, візит Зеленського до іспанської столиці очікується "найближчими днями". Під час візиту Зеленський і прем'єр Іспанії Педро Санчес мають підписати двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією у продовження декларації G7.

Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.

Нагадаємо, у липні 2023 року лідери "Групи семи" спільно з Україною ухвалили декларацію, що стала основою для укладання двосторонніх безпекових угод. Ці угоди, як передбачається, мають гарантувати довготривалу підтримку України до її вступу в НАТО.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.
Ключові теги: Іспанія
 

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