Україна має шанс стати потужною і всадити Путіна за стіл переговорів, - Нуланд

Будь-яка ймовірна мирна угода, має передбачати виведення російських військ з нині окупованих територій. Україна може стати сильною і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це заявила екс-заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На її думку, Україна та її армія має шанс стати достатньо сильними і тоді в російського диктатора Володимира Путіна не буде іншого виходу, як сісти за стіл переговорів з позиції сили.

"Це буде залежати від українського народу, якими мають бути його територіальні амбіції. Але є певні речі, які є екзистенційними. Будь-яка угода, яку вони (Україна. - ред.) укладуть у своїх і глобальних інтересах, має бути угодою, якої Путін буде змушений дотримуватися. Ми не можемо робити це кожні півроку, кожні три роки. Це повинно фактично призвести до угоди, яка передбачає виведення російських військ", - зазначила Нуланд.

Вона також зазначила, що Путін є майстром rope-a-dope negotiating - типу боксерського поєдинку, в якому суперник б'є жертву, доки та не видихнеться.

"Він (Путін. - ред.) ніколи не йде на компроміс. Це має бути угода, яка гарантує, що незалежно від того, що буде вирішено щодо Криму, він не може бути ремілітаризований таким чином, щоб стати кинджалом у серці центру України", - сказала екс-заступник держсекретаря США.

Мирні переговори між Україною та РФ

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогоднішній день в України немає сенсу сідати за стіл переговорів, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій.

Вікторія Нуланд підтвердила, що сьогодні Україна не готова до переговорів з Росією.

Тим часом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ймовірність переговорів залежить від бажання Путіна. Якщо Росія здатна на щирі переговори з припинення війни, США братимуть у них участь.