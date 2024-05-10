Порошенко передав ЗСУ ще 5 комплексів РЕБ «Ай-Петрі»

Петро Порошенко передав підрозділам ЗСУ ще 5 комплексів протидії засобам технічної розвідки «Ай-Петрі СВ». Це - не просто РЕБ, а справжня кіберзброя нового покоління, пояснює п'ятий президент. Восени минулого року Порошенко інвестував у новітню вітчизняну розробку 150 млн грн власних коштів. Перші комплекси вже майже два місяці прикривають артилерійські дивізіони вздовж лінії фронту.

«Тут - п`ять нових комплексів, а загалом їх вже 18. Наше завдання як виробників довести це до 20-ти комплексів, які здатні перекривати сотні кілометрів фронту, забезпечити надійний захист наших артилеристів, піхотних підрозділів, командних пунктів тощо», - говорить Порошенко.

«А найголовніше те, що ми передаємо це компетентним, професійним операторам, які пройшли дуже гарну підготовку. Я, на жаль, не можу вам розповісти, показати, але вони мають дуже переконливі результати бойового застосування «Ай-Петрі», - зазначає Петро Порошенко.

У відповідні підрозділи РЕБ зараз набирають фахівців, готових опанувати ці сучасні системи. «Хто має вищу технічну освіту - можете зареєструватися, і ви будете мати можливість служити в підрозділі, який забезпечує протидію засобам технічної розвідки противника», - розповів Порошенко.

«Цей комплекс активно використовується вже майже 2 місяці безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Всі наші побажання, всі недоліки, які виявляються, ми безпосередньо зв'язуємося з виробником і все це без проблем вирішується», - говорить військовий.

Його колега додає: «ми отримуємо зброю нового покоління, новітні комплекси, які вже працюють, виконують спеціальні бойові завдання. Це, по-перше, зручність у використанні, зручність в управлінні. Це вже більш інтелектуальна зброя в порівнянні з попередньою».

«Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії. Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення - з 2014 року - виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи», - розповідав раніше Петро Порошенко.

Після повномасштабного вторгнення російські окупанти почали широко застосовувати баражуючі боєприпаси типу «Ланцет» із «підсвічуванням» цілі «Орланами» і «Залами», боротьба з якими є доволі складною. Військові кажуть: російські безпілотники завдають чимало шкоди на всіх напрямках фронту. «Орлани» корегують ворожий вогонь і можуть пролетіти до 150 км з передачею сигналу з камери, а за визначеним маршрутом він може долати до 600 км або 10 годин польоту.

Зараз на фронті «Орлани» намагаються збивати із зенітних установок і навіть зі стрілецької зброї, але це непросто. Коштує одна ворожа «пташка» близько 120 тисяч доларів і одночасно може корегувати роботу 20-30 «Ланцетів». А кожен «Ланцет» несе фугасний заряд і є величезною загрозою для техніки та особового складу на передовій, пояснюють військові.

«Коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати «Ланцети» чи арту по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога - то це видавалось фантастикою. Але наша команда повірила розробникам», - пише Петро Порошенко.

Він також розповів: зазвичай розробка такого комплексу триває від 3 до 8 років, але цей проєкт вдалося зробити менш як за 5 місяців: «ми вже маємо багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБу, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв'язку, автономного живлення, штабів управління».

«Моя мрія, щоб уся лінія оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів. Якщо все вдасться, це буде інша війна», - каже Порошенко.