Туск розповів, який контингент НАТО вже присутній в Україні

На території України вже присутній певний контингент представників Північноатлантичного альянсу. Йдеться про інструкторів та спостерігачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Польщі Дональда Туска під час спілкування з журналістами.

У прем'єра запитали, чи може ООН відправити свої війська в Україну. Туск у відповідь згадав війну в Югославію, під час якої війська ООН не прибули, але при цьому участь брали представники НАТО, які домоглися припинення війни. Польський чиновник наголосив, що ООН не підходить для війни, а для поділу.

"На даний момент, як ви знаєте, я не хочу втручатися безпосередньо (в Україну - ред.), тому що не хочу посилати війська", - сказав він.

Далі Туск уточнив, що НАТО допомагає Україні настільки, наскільки це можливо і без допомоги НАТО Україна не змогла б так довго проіснувати.

У розмові з журналісткою Туск згадав, що на території України вже перебуває низка солдатів, спостерігачів та інженерів союзників Польщі по НАТО, але чиї ці військові він не уточнив.

Ініціатива щодо введення військ НАТО в Україну

Уперше тему введення західних військ в Україну порушив президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що не варто відкидати такий сценарій. При цьому він наголосив, що спільної думки з приводу цього в НАТО немає.

США не підтримали цю ідею, а Росія очікувано почала погрожувати, що завдаватиме ударів по французьких військах, якщо вони з'являться в Україні. Макрон же зрадів реакції та погрозам Кремля після його заяви про можливе відправлення західних військ в Україну.

Але нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив твердження про те, що Північноатлантичний альянс не планує введення військ в Україну, і Київ із таким проханням навіть не звертався.