Фінансові новини
- |
- 09.05.24
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні найближчими тижнями
23:04 09.05.2024 |
Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять про постачання Україні нових пакетів з озброєнням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера.
Чиновник повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.
"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - сказав він.
Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
|Дрон СБУ вдарив по НПЗ у російській Башкирії, подолавши рекордні 1 500 км - джерело
|Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії - указ
|Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
|Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні найближчими тижнями
|Швеція виділить 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України
|Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
|Посол ЄС: 2030 рік – цілком реальна дата вступу України в Євросоюз
|Президентка Європарламенту прогнозує початок переговорів про членство з Україною у червні
Бізнес
|США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ
|Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
|У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот
|YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.
|Ядерний бомбардувальник B-2 Spirit отримає новітню бомбу GBU-72/B вагою 2300 кг для знищення бункерів на великій глибині
|Samsung, LG та Vestel працюють над єдиною системою для керування пристроями зі смартфона