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АНАЛІТИКА

Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні найближчими тижнями

 

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять про постачання Україні нових пакетів з озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Чиновник повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше - вони з'являться в додатковому пакеті", - сказав він.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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