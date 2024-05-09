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АНАЛІТИКА

Посол ЄС: 2030 рік – цілком реальна дата вступу України в Євросоюз

 

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає цілком реальним приєднання України до ЄС у 2030 році.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "24 каналу", пише "Європейська правда".

Матернова зауважила, що нині прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС - "це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень".

Водночас вона погодилась з тим, що запропонований главою Євроради Шарлем Мішелем орієнтир - 2030 рік - є цілком реальною датою.

"З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік - це цілком реальна дата", - сказала Матернова.

Вона попередила, що у цьому процесі війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ.

"Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна", - додала глава представництва ЄС в Україні.

Раніше Матернова висловлювала переконання, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС у Києві сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Також Матернова вважає, що угорське головування у Раді Євросоюзу навряд чи негативно вплине на темпи просування переговорів про вступ з Україною.
Ключові теги: ЄС
 

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