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АНАЛІТИКА

Президентка Європарламенту прогнозує початок переговорів про членство з Україною у червні

 

Офіційні переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця першого півріччя 2024 року.

Таку оцінку оприлюднила президентка Європарламенту Роберта Метсола на пресконференції у Києві у день Європи, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Попри те, що рішення щодо цього ухвалюється державами членами без участі парламенту, Метсола заявила про підстави для оптимізму.

"Вступні переговори мають розпочатися якнайшвидше, і я оптимістична щодо того, що переговорна рамка може бути схвалена державами-членами ЄС у червні", - заявила вона. Як відомо, з 1 липня у Раді ЄС починається період головування Угорщини, тому важливо ухвалити необхідні рішення до цього, ще за бельгійського головування.

Роберта Метсола також запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.

"Європарламент надасть Україні усю можливу допомогу, щоби просунутися у виконанні усіх необхідних кроків на її європейському шляху. І ми лишимося настільки відкритими у цій підтримці, як і були", - заявила вона.

Метсола нагадала, що Європарламент "був першою європейською інституцією, яка закликала надати Україні статус кандидата, а потім - (першою інституцією ЄС, яка закликала) розпочати переговори про вступ".

Як повідомляла Європейська правда, у День Європи 9 травня президентка Європарламенту приїхала до Києва.

На зустрічі з нею Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним вступ Грузії та Білорусі до ЄС свого часу.

У червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це - у статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.
Ключові теги: ЄС
 

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