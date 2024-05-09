Павел розповів, коли Україна отримає першу партію снарядів

Першу партію закуплених у рамках чеської ініціативи 180 тисяч боєприпасів, можуть доправити в Україну вже у червні. Надалі заплановані поставки значно більших об'ємів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера німецькому телеканалу ARD.

За його словами, чим більше сторін знають про ініціативу із закупівлі боєприпасів, тим більша виникає конкуренція. На його думку, з одного боку, слід було говорити про ініціативу, щоб заручитися підтримкою інших країн, однак з іншого боку, "ми також розкрили свої карти, чим, зараз користується Росія".

"Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 тисяч одиниць боєприпасів, будуть доставлені у червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", - сказав Павел.

Президент Чехії також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення, Україна зіткнулася з надзвичайними труднощами і продемонструвала неабияку стійкість.

За його словами, Росія набагато сильніша за Україну, а Захід підтримує Україну технічно і фінансово. Однак, додав Павел, "ми наближаємося до того моменту, коли людські ресурси та підтримка серед українського населення, дедалі більше ставатимуть обмежуючими факторами".

"У цій ситуації, - і я вже давно про це говорю, - важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, в неї немає жодних підстав вести мирні переговори", - наголосив Павел.

Ініціатива Чехії щодо снарядів для України

У 2023 році Петр Павел заявив про готовність Праги та низки європейських країн передати Україні 800 тис. артилерійських снарядів. Для закупки боєприпасів слід було зібрати необхідні кошти.

Крім Чехії, ініціативу підтримали Німеччина, Данія, Литва, Латвія, Норвегія та інші країни. Майже усі необхідні кошти були зібрані на початку березня.

За даними ЗМІ, у рамках чеської ініціативи Україна отримає більше снарядів, ніж очікувалося.