Українські сили оборони ліквідували 39 ракет та 20 БПЛА, які атакували Україну - Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 39 ракет та 20 БПЛА, які атакували Україну в середу вранці, повідомляють Повітряні сили.

"В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей; 33 крилатих ракети Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 20 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, до відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У командуванні повідомили, що РФ у ніч проти 8 травня здійснила комбінований удар ракетами різних типів та ударними БПЛА.

"Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник", - зазначили у відомстві.

Зокрема, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської обл. - рф), 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (з ТОТ Криму), 4 крилатих ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря), 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків Саратовська обл. - рф., акваторія Каспійського моря), 1 крилата ракета "Іскандер-К" (з Криму), 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької обл.).

Крім того, окупанти використали 21 ударний БПЛА типу "Shahed-131/136" (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - рф).