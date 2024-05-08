Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою обговорив зусилля для залучення більшої кількості країн для участі в Саміті миру.

"Подякував за його підтримку Формули миру та особисту принципову позицію з приводу російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру", - написав глава держави в телеграм-каналі.

За словами Зеленського, вони обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.

"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.