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Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Саміті миру
08:51 08.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою обговорив зусилля для залучення більшої кількості країн для участі в Саміті миру.
"Подякував за його підтримку Формули миру та особисту принципову позицію з приводу російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру", - написав глава держави в телеграм-каналі.
За словами Зеленського, вони обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.
"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.
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