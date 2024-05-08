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АНАЛІТИКА

Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Саміті миру

 

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою обговорив зусилля для залучення більшої кількості країн для участі в Саміті миру.

"Подякував за його підтримку Формули миру та особисту принципову позицію з приводу російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру", - написав глава держави в телеграм-каналі.

За словами Зеленського, вони обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.

"Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні", - резюмував Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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