Україна має на озброєні приблизно сто танків Leopard 1

Попри труднощі з постачанням та процесом відновлення техніки, Україна вже отримала до ста одиниць цих бойових машин, а до кінця 2024 року їх кількість значно збільшиться.

За даними представників компанії FFG, яка відповідає за відновлення та модернізацію танків, було вже передано більшу частину обіцяних машин - йдеться щонайменше про 60 зі 110 танків. До того ж в Україну незабаром прибуде додаткова партія техніки.

Згідно з офіційною відповіддю міністерства оборони Данії, на додачу до згаданих машин Данія модернізувала та передала ще 30 танків. Тобто всього Україна має приблизно 90 танків цього типу.

До кінця червня цього року Збройні Сили України отримають ще 20, а до кінця літа - 45. Отже, у 2024 році українська армія матиме вже 135 відремонтованих та модернізованих Leopard 1.

Танки Leopard 1 виводились з озброєння європейських країн ще у 1980-х роках й тривалий час перебували у відстійниках просто неба. Очевидно, що після стількох років консервації на складах вони потребують серйозного оновлення та ремонту перед використанням.