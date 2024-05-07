Литва приєднається до надання Україні систем ППО

Литва долучиться до надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони (ППО), про що у понеділок, 6 травня, у соціальній мережі X заявив президент країни Гітанас Науседа.

"Говорив із Зеленським про Саміт миру, ситуацію на передовій та військову підтримку України. Усі варіанти підтримки Україні мають залишатися на столі. Ціную рішення Німеччини надіслати додаткову систему Patriot до України. Литва приєднається та допоможе Україні необхідними системами", - зазначив він.

Шольц у Литві закликав партнерів надати Україні більше ППО

Цій заяві передував візит у понеділок у Литву канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Він відвідав німецьких солдатів, які увійдуть до складу майбутньої бригади Бундесверу у Литві, та запевнив балтійські держави у підтримці.

Також канцлер закликав партнерів продовжувати надавати допомогу Україні, у тому числі і постачати системи ППО Patriot. "Ми маємо забезпечити, щоб Україні було надано більше можливостей протиповітряної оборони з наявних запасів", - наголосив Шольц.