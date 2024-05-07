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АНАЛІТИКА

Держдеп США відповів, чи бачить ознаки планів РФ вдарити ядерною зброєю

 

У Державному департаменті США на тлі намірів Росії провести навчання із нестратегічною ядерною зброєю не бачать ознак можливого застосування такої зброї в Україні.

Про це на брифінгу 6 травня говорив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише "Європейська правда".

Міллеру поставили запитання про те, як США відповідатимуть на заплановані Росією навчання та наскільки це ускладнить і без того напружену ситуацію.

Речник зазначив, що ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усією повномасштабної російсько-української війни.

Водночас, за його словами, США не будуть коригувати свою ядерну позицію у відповідь, оскільки не бачать для цього причин.

"Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - сказав Міллер.

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Владіміра Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Йдеться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

У ЄС назвали плани навчань продовженням російської безвідповідальної поведінки.
Ключові теги: Росія
 

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