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АНАЛІТИКА

Метро на Виноградар: родич Тищенка засвітився у кримінальній справі по «розпилу» 140 мільйонів – Bihus.Info

08:42 07.05.2024 |

Політика

 

У чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка Германа Блінова проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

За даними слідства, 140 млн грн, виділених на будівництво метро на Виноградар, у жовтні 2022 року у якості фіндопомоги перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова.


За даними Нацполіції, у жовтні 2022 року компанія "Київметробуд" перерахувала ТОВ "Позитив-В" 140 млн грн у якості авансу за постачання будівельних матеріалів на будівництва метро .

"Натомість фірма "Позитив-В" переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ "Занд-трейд", ТОВ "КТ-44", ТОВ "Бетон альянс Україна", ТОВ "Трансбудтрейд", ТОВ "Трансмир ГМБХ" і ТОВ "Позитив Шиппінг".

Слідство вважає це переказом бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми", - зазначають розслідувачі.

У Bihus.Info зазначають, що зв'язки фірми ТОВ "Позитив-В" і решти компаній-отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємця В'ячеслава Еберле.

Першою власницею ТОВ "Позитив-В" була Вікторія Кузьменко (Еберле) - дружина підприємця. Pfhfp власником та директором фірми є Сергій Сєдов - директор фірми Еберле під назвою "Веркштатт Вустервиц ГМБХ".

"Вікторія Кузьменко та В'ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим", - з'ясували журналісти.

Блінова називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту - ТОВ "Еко-буд-трейд". А одним з субпідрядників будівництва було і ТОВ "Позитив-В", нагадує видання.

"Фірми, яким "Позитив-В" переказував фіндопомогу, пов'язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них - "Занд-трейд" належала Вадиму Седову (братові поточного власника "Позитив-В") у той же період, коли він значився директором ПП "Експрес-К" Юлії Тищенко", - йдеться у матеріалі.

При цьому у розмові з журналістами Блінов заперечив свій зв'язок з "Позитив-В" та "Занд-трейдом", а обшуки в нього по цій справі пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

"У ході обшуків за однією з пов'язаних з Бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання Бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому Блінову обирали домашній арешт", - додають розслідувачі.

Журналісти також зафіксували, що на судові засідання по справі Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover - автомобіль належить ТОВ "АБЗ1".

"До січня 2023 року ця фірма належала Валерію Мірошниченку - колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (КНДІСЕ). Йому ж належала фірма зі схожою назвою - "АБЗ-1". Фінансовим контролером останньої була Галина Рувіна - дружина очільника КНДІСЕ Олександра Рувіна.

"АБЗ-1" постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Також фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві: ТОВ "Естейт холдинг", ТОВ "Трініті-груп", ТОВ "Трансбудкооперація" і ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура". Остання теж виконувала роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.

Цю групу фірм пов'язували з особою очільника КНДІСЕ Рувіна, адже у їх власниках фігурував його кум та бізнес-партнер сім'ї Валерій Сировацький. Однак ще в січні-лютому 2023 року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них у співвласники низки фірм групи у 2023 році зайшли особисто Герман Блінов та його оточення - Лілія Ісай та Денис Микитюк", - йдеться в сюжеті.
За матеріалами: Економічна правда
 

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