У Зеленського сподіваються фіналізувати безпекову угоду із США вже у травні

В Офісі президента України кажуть про "відчутний прогрес" у роботі України і США над двосторонньою безпековою угодою у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" та сподіваються погодити фінальний текст вже у травні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України.

Пресслужба повідомила, що Київ і Вашингтон провели четвертий раунд перемовин щодо майбутньої безпекової угоди.

Обговорювали "найбільш принципові положення", формулювання низки питань. Також визначили дату наступного раунду переговорів, але не називають її.

"Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу - відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця", - зазначив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією, перемовини вже завершені.