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Макрон подякував Сі за зобов'язання «утриматись від продажу зброї» Росії
23:43 06.05.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Пекіна "утримуватися від продажу будь-якої зброї" і "будь-якої допомоги Москві".
Про це він сказав на спільній пресконференції в Парижі 6 травня, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Макрон заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією".
"З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", - додав він.
Французький президент також зазначив, що Париж прагне "підтримувати тісний діалог" з Китаєм, а візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям.
Макрон також привітав готовність китайського візаві "попросити всі сторони, що беруть участь" у різних конфліктах, "оголосити олімпійське перемир'я" під час Паризьких ігор цього літа.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. У Франції він перебуватиме в понеділок і вівторок, після чого вирушить до Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.
Раніше повідомляли, що Владімір Путін у травні може вирушити з візитом до Китаю.
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