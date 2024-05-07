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Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ
23:37 06.05.2024 |
Пекін виступить на підтримку проведення міжнародної конференції з українського врегулювання, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Київ, і Москва, заявив у понеділок голова КНР Сі Цзіньпін.
"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", - сказав він, під час виступу перед пресою після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Трансляцію заходу вів Єлисейський палац.
Сі Цзіньпін додав, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".
Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.
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