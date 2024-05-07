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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

 

Пекін виступить на підтримку проведення міжнародної конференції з українського врегулювання, якщо за проведення такої зустрічі виступлять і Київ, і Москва, заявив у понеділок голова КНР Сі Цзіньпін.

"Ми виступаємо за проведення, коли це буде можливо, міжнародної мирної конференції, яку підтримають і Україна, і Росія", - сказав він, під час виступу перед пресою після переговорів у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Трансляцію заходу вів Єлисейський палац.

Сі Цзіньпін додав, що на такій конференції всі сторони мають перебувати в рівних умовах. На ній, на його думку, "потрібно справедливо розглянути всі варіанти врегулювання".

Крім того, Сі Цзіньпін підтримав ідею припинення збройних конфліктів у світі на час літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай, Росія
 

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