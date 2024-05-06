Сі Цзіньпін у Парижі заявив про пошук «хороших шляхів» завершення війни РФ проти України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, перебуваючи 5 травня у Парижі з візитом в межах свого європейського турне, висловився про пошук Пекіном "хороших шляхів" для завершення війни Росії з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

При цьому китайський лідер назвав повномасштабне вторгення РФ в Україну - "українською кризою". Та відзначив вплив війни на європейське суспільство.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.

Також китайський лідер висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

У французькій столиці Сі Цзіньпін завтра, 6 травня, продовжить зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції та переговори з Макроном

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за 5 років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями в шпигунстві та підтримкою Пекіном Росії.

Європейське турне Сі триватиме з 5-10 травня, і охопить Францію, Сербію та Угорщину.

Раніше повідомлялося, що Макрон під час візиту до Парижа лідера КНР, який продовжує демонструвати свою підтримку російського диктатора Володимира Путіна, має намір виступити за комерційну "взаємність" та пошук вирішення війни РФ проти України.

Зазначимо, наприкінці квітня Bloomberg писало, що французький президент Емануель Макрон хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна для завершення війни проти України.

Крім того, нещодавно видання Politico повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" в Парижі - за кілька днів до приїзду до Франції глави Китаю Сі Цзіньпіна.