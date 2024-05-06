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Св. Франциск Асізський
Politico розповіло про пріоритетну зацікавленість Києва у безпілотниках MQ-9 Reaper
09:28 06.05.2024 |
Україна все більше зацікавлена в отриманні розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper від США, піднявши його на перше місце в списку бажань за останні місяці.
Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що інтерес до цих безпілотників зріс, оскільки Україна планує операції на літо та шукає нові способи допомогти ідентифікувати російські цілі глибоко в тилу.
З перших днів війни MQ-9 Reaper був пріоритетом для Києва, оскільки він прагнув використовувати їх для заподіяння ударів і спостереження. Але нещодавно Україна відмовилась від частини намірів і в основному зацікавлена у використанні Reapers лише для розвідки, за словами чотирьох людей, знайомих із цією проблемою.
Троє представників галузі та особа, знайома з українськими запитами, заявили, що бажання отримати безпілотники не є новим, але що запит став більш важливим для Києва, оскільки він шукає будь-які переваги на полі бою, які може отримати.
За інформацією видання, Сполучені Штати Америки, як і раніше, не наважуються надати MQ-9 Reaper через побоювання, що Росія може їх збити.
Нагадаємо, ще у 2022 році група членів Конгресу, до складу якої увійшли представники обох партій, закликала Міноборони США дати Україні сучасні безпілотники, які досі не надавалися.
Лист від 17 членів Конгресу адресований главі Пентагону Ллойду Остіну і датований 21 серпня.
У ньому зазначають, що Україна могла би краще протистояти російським загрозам із передовими безпілотниками, як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.
Однак тоді ж стало відомо, адміністрація Байдена через побоювання ескалації не надасть Україні сучасні безпілотники, незважаючи на прохання Києва та двопартійної групи членів Конгресу.
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