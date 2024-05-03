FT: G7 більше не розглядає конфіскацію російських активів. Залишилося два сценарії

Посадові особи країн Великої сімки (G7) у приватному спілкуванні визнають, що повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень, пише Financial Times. Замість цього вони шукають менш радикальні, але більш реальні способи використання цих грошей.

Євросоюз зараз іде за найбільш консервативним сценарієм, який передбачає поточне відрахування доходів від російських активів на користь України. Йдеться про суму не більше ніж 3 млрд євро на рік, залежно від процентних ставок.

У лютому 2024 року Бельгія запропонувала використати 190 млрд євро, які знаходяться на рахунках в депозитарії Euroclear, як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але такий варіант пов'язаний з такими ж ризиками, що й повна конфіскація, тож європейські країни виступили проти.

У квітні США запропонували схожу ідею - залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів (а не самих активів, як у бельгійському плані). У Вашингтоні вважають, що це дозволить залучити до $50 млрд для України. Політики, юристи й сам депозитарій Euroclear погоджуються, що використання прибутків, а не самих активів, є юридично допустимим і менш ризикованим, ніж конфіскація.

Проблема цього плану для Європи полягає в тому, що робити, якщо війна закінчиться найближчим часом. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, мають бути підкріплені державними гарантіями. А це складно і дорого.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи", - пояснив FT європейську позицію один із чиновників з Німеччини.

Офіційні особи єврозони також бояться будь-яких кроків, які можуть негативно вплинути на статус євро як світової резервної валюти.

Білий дім відкидає ці побоювання і попереджає: майбутнє рішення G7 матиме наслідки на покоління вперед.

Даліп Сінгх, заступник радника президента США з національної безпеки, визнав, що ризики, пов'язані з використанням російських активів, існують. Але альтернативою є "ризик того, що Україна не отримає достатнього фінансування, а одне з найкричущіших порушень міжнародного права в новітній історії минеться безкарним".