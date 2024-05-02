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Швейцарія запросила на «саміт миру» понад 160 делегацій
18:25 02.05.2024 |
Швейцарія запросила понад 160 делегацій на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах біля міста Люцерн. Про це у четвер, 2 травня, повідомило міністерство закордонних справ Швейцарії, передає агенція AFP.
"Росію на даному етапі не запрошували. Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово публічно заявляла, що вона не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", - зазначили в МЗС Швейцарії.
Як йдеться в заяві, "Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу", а сам мирний процес "без Росії є немислимий".
Список держав-учасниць буде опубліковано незадовго до початку конференції, але це будуть країни з усіх континентів, включаючи членів G7, G20 і групи БРІКС. Також запрошені Ватикан, Європейський Союз, ООН, Рада Європи та Організація з безпеки та співробітництва в Європі.
Наразі присутність президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена не підтверджена.
Як заявив офіційний Берн, мирний саміт триватиме трохи більше дня. "Усі держави, присутні на саміті, мають внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначили в МЗС Швейцарії.
Нагадаємо, що інавгураційному саміту в Швейцарії передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи Росії також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.
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