Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня у вигляді застосунку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"18 травня міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов'язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", - сказала вона 2 травня в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, за наявності застосунку не буде необхідності відвідувати територіальний центр комплектування (ТЦК) особисто, бо оновити свої дані можна буде лише заповнивши поля в застосунку: номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Також в е-кабінеті буде доступна інформація з бази військовозобов'язаних "Оберіг", де можна буде переглянути, які дані вже є в реєстрі.

Електронна черга до військкомату

"Найближчим часом" міноборони планує також запровадити електронну запис у ТЦК (військкомат).

"Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов'язаних обов'язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з'явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко. Найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК. Думаю, що зробимо це достатньо швидко", - сказала Черногоренко.

60 днів на оновлення даних у ТЦК

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Згідно з ним, протягом наступних 60 днів всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають уточнити свої дані для ТЦК. Закон передбачає оновлення даних безпосередньо в ТЦК, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в е-кабінеті призовника.

Такі дані повинні оновити і українці за кордоном. У зв'язку з цим чоловікам мобілізаційного віку тимчасово призупинили надання консульських послуг.