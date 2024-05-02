Фінансові новини
- |
- 02.05.24
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
09:40 02.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, звільнив начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Що відомо про Вітюка
Нагадаємо, на початку квітня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили матеріал, у якому стверджували, що родичі Вітюка мають елітну нерухомість. Зокрема, його дружина придбала квартиру вартістю 20 млн гривень, яка знаходиться в центрі Києва.
За кілька днів після того, як було оприлюднено розслідування, його автору намагалися вручити повістку нібито за вказівкою співробітника СБУ. Видання "Слідство.Інфо" звинуватило Вітюка у спробі помсти за допомогою співробітників ТЦК.
Голова СБУ Василь Малюк на тлі таких скандалів вирішив усунути Вітюка від виконання обов'язків. Його відправили на фронт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
|Азербайджан візьме участь у конференції з відновлення України в Берліні
|США звинуватили Росію в застосуванні хімзброї проти України
|Президент «Енергоатома», попри обіцянки, так і не задекларував будинок тещі, де мешкає – «Схеми»
|Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
Бізнес
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео