Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський звільнив скандального начальника департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

09:40 02.05.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 травня, звільнив начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що відомо про Вітюка

Нагадаємо, на початку квітня журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили матеріал, у якому стверджували, що родичі Вітюка мають елітну нерухомість. Зокрема, його дружина придбала квартиру вартістю 20 млн гривень, яка знаходиться в центрі Києва.


За кілька днів після того, як було оприлюднено розслідування, його автору намагалися вручити повістку нібито за вказівкою співробітника СБУ. Видання "Слідство.Інфо" звинуватило Вітюка у спробі помсти за допомогою співробітників ТЦК.


Голова СБУ Василь Малюк на тлі таких скандалів вирішив усунути Вітюка від виконання обов'язків. Його відправили на фронт.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6370
  0,1219
 0,31
EUR
 1
 42,2986
  0,0655
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3667  0,00 0,01 39,9094  0,02 0,05
EUR 42,1322  0,00 0,00 42,9133  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6350  0,19 0,48 39,6500  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес