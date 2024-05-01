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Простий та дешевий. Українська Flytech запустила масове виробництво розвідувальних БПЛА ARES
08:58 01.05.2024 |
Українська компанія Flytech представила розвідувальний безпілотний літальний апарат ARES. Основні його переваги - недорога ціна та простий ремонт.
Про це редакції розповіли представники компанії.
«Розвʼязану росією війну називають війною дронів - уражаючи ворожу техніку більш точно, ніж артилерія, безпілотні літальні апарати дозволяють вести бойові дії ефективніше та зберегти життя військовим. Тим не менш, дрони дуже швидко втрачаються - сучасна війна настільки динамічна, що життя безпілотників в середньому становить 2 тижні. Питання економічної доцільності та запит на більш доступні БПЛА зростає, створюючи попит на інноваційні рішення. Одним із таких є ARES компанії FLYTECH. Названий на честь Бога війни Ареса, апарат є поєднанням сучасних технічних рішень та економічної ефективності», - підкреслють в Flytech.
Економний і легкий в ремонті
Історія ARES розпочалась в час, коли на придбання необхідних для виконання бойових задач БПЛА, стояла тривала черга, апарати коштували дорого та були в суттєвому дефіциті. Враховуючи ці фактори, військові вирішили створити ARES, що мав закривати актуальні запити воїнів, коштуючи не надто дорого.
ARES доволі легкий в ремонті та не вимагає багато часу на виробництво - це впливає на дешеву порівняно з аналогами ціну БПЛА. Апарат можна максимально швидко впроваджувати у військову практику завдяки простому навчанню операторів, які майже одразу зможуть використовувати ARES у розвідувальних та бойових операціях - це вже перевірено багатьма підрозділами на різних ділянках фронту.
Спершу БПЛА використовували лише для закриття потреб конкретної бригади, але після того як ARES був застосований на полі бою, стало зрозумілим: потрібне масове виробництво. Його вдалось налагодити менш ніж за пів року.
Технічні характеристики
ARES від FLYTECH є апаратом оперативно-тактичного рівня.
* Тривалість польоту БПЛА - до 150 хвилин.
* Дальність звʼязку сягає 50 кілометрів.
* Для розгортання комплексу потрібно лише 15 хвилин.
ARES може стартувати "з руки", виконуючи посадку з допомогою пульта. Багатоканальний звʼязок і хороша аеродинаміка, що притаманні ARES, дозволяють при використанні ворогом РЕБу на одній частоті перемикатись на резервні канали без втрати управління.
Незабаром FLYTECH планує презентувати ARES 2 - він буде оснащений новою системою звʼязку та покращеною камерою. А ARES 3 планують як БПЛА-камікадзе, радіус дії котрого охоплюватиме 30-40 кілометрів.
Flytech позиціонує себе як команду фахівців, що прагне революціонізувати сучасну технологічну індустрію з допомогою передових рішень. Місія компанії полягає в створенні інноваційних, надійних та ефективних систем, що поєднують в собі найкращі технології з високим рівнем експертизи для досягнення успіху у будь-яких завданнях.
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