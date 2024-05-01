Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЗСУ з'явився жіночий підрозділ БПЛА — і вже можна проходити конкурсний відбір
08:46 01.05.2024 |
В Збройних Силах України з'явився жіночий підрозділ з БПЛА. І вже проводиться конкурсний відбір до цього підрозділу.
Про це повідомив громадський діяч, нині військовослужбовець Ігор Луценко.
Це - невеликий добровольчий підрозділ, котрий буде займатися безпілотними авіаційними системами, у тісній інтеграції із Силами оборони України.
Вимоги
Підрозділ вимагає роботу з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.
* Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом.
* Не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця.
* Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом.
Як податися
Для відбору необхідно заповнити анкету.
Будуть такі етапи:
* конкурсний відбір;
* визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в рамках підрозділу;
* навчання, одночасно воно є і способом відбору теж;
* перевірки СБУ;
* потім - фінальне рішення про зарахування у підрозділ.
Чоловікам, котрі бажають служити у війську і займатися БПЛА можна подавати дані у ту ж анкету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Тігіпко став мажоритарним акціонером вагонзаводу TransAnt в Австрії
|Простий та дешевий. Українська Flytech запустила масове виробництво розвідувальних БПЛА ARES
|В ЗСУ з'явився жіночий підрозділ БПЛА — і вже можна проходити конкурсний відбір
|Норвегія виділить додаткові 600 млн доларів на підтримку України
|Суд випустив Микитася з-під арешту
|У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії
|У центрах рекрутингу української армії повістки не вручатимуть - Міноборони
Бізнес
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій