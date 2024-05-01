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АНАЛІТИКА

В ЗСУ з'явився жіночий підрозділ БПЛА — і вже можна проходити конкурсний відбір

08:46 01.05.2024 |

Політика

 

В Збройних Силах України з'явився жіночий підрозділ з БПЛА. І вже проводиться конкурсний відбір до цього підрозділу.

Про це повідомив громадський діяч, нині військовослужбовець Ігор Луценко.


Це - невеликий добровольчий підрозділ, котрий буде займатися безпілотними авіаційними системами, у тісній інтеграції із Силами оборони України.

Вимоги

Підрозділ вимагає роботу з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

* Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом.

* Не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця.

* Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом.

Як податися

Для відбору необхідно заповнити анкету.

Будуть такі етапи:

* конкурсний відбір;
* визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в рамках підрозділу;
* навчання, одночасно воно є і способом відбору теж;
* перевірки СБУ;
* потім - фінальне рішення про зарахування у підрозділ.

Чоловікам, котрі бажають служити у війську і займатися БПЛА можна подавати дані у ту ж анкету.
За матеріалами: ITC.ua
 

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