В ЗСУ з'явився жіночий підрозділ БПЛА — і вже можна проходити конкурсний відбір

В Збройних Силах України з'явився жіночий підрозділ з БПЛА. І вже проводиться конкурсний відбір до цього підрозділу.

Про це повідомив громадський діяч, нині військовослужбовець Ігор Луценко.





Це - невеликий добровольчий підрозділ, котрий буде займатися безпілотними авіаційними системами, у тісній інтеграції із Силами оборони України.

Вимоги

Підрозділ вимагає роботу з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

* Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом.

* Не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця.

* Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом.

Як податися

Для відбору необхідно заповнити анкету.

Будуть такі етапи:

* конкурсний відбір;

* визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в рамках підрозділу;

* навчання, одночасно воно є і способом відбору теж;

* перевірки СБУ;

* потім - фінальне рішення про зарахування у підрозділ.

Чоловікам, котрі бажають служити у війську і займатися БПЛА можна подавати дані у ту ж анкету.