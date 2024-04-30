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Суд випустив Микитася з-під арешту
22:46 30.04.2024 |
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній із домашнього арешту на заставу у розмірі 908,4 тис. грн.
Таким чином ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП лише частково, повідомляє пресслужба суду.
Також на підозрюваного покладено низку обов'язків, у тому числі він має здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.
ВАКС не називає прізвища підозрюваного, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про забудовника і колишнього нардепа Максима Микитася.
Раніше суд відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт, але максимальний строк дії такого запобіжного заходу у 6 місяців сплив і прокурор САП просим змінити запобіжний захід на заставу з обов'язками.
У чому звинувачують Микитася?
Нагадаємо, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.
За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження - Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.
Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.
Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.
Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
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