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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії

17:40 30.04.2024 |

Політика, Україна

 

У Солом'янському районі Києва у вівторок, 30 квітня, відкрили перший у столиці центр рекрутингу української армії.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", центр розташований у приміщенні ЦРП Солом'янського району.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття, це вже 18-й центр рекрутингу української армії.

"Людина, приходячи до центру, отримує "меню" підрозділів, посад, спеціальностей. Людина обирає, і після цього рекрутер контактує людину з підрозділом. Так людина розуміє, підходить їй це чи ні, і якщо так - то має укласти контракт, щоб потрапити в обраний підрозділ", - розповіла Калмикова.

У разі мобілізації, як нагадала заступниця міністра, людину розподіляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Співвідношення мобілізації до рекрутингу становить десь 2:10", - зазначила Калмикова.

Зі свого боку голова Київської ДВА Сергій Попко назвав центр "дуже гарною ініціативою" і наголосив, що повістки тут не вручатимуть.

"Україні потрібні мотивовані люди, і Збройним силам України теж потрібні мотивовані люди. І це саме те місце, де мотивована людина може себе реалізувати для захисту батьківщини. Ви бачите, це без примусу, добровільно. В цьому місці не вручають повістки. Тому це місце, де можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити", - сказав Попко.

За його словами, рекрутинговий центр має бути провідником між громадянином і Збройними силами України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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