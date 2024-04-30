Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У центрах рекрутингу української армії повістки не вручатимуть - Міноборони
У центрах рекрутингу української армії, які відкриваються в Україні, повістки не вручатимуть, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час відкриття першого в столиці центру рекрутингу Лазуткін наголосив, що можливість вибору спеціальності - головна перевага центрів.
"За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку", - сказав спікер.
Він зазначив, що в кожній бригаді є вакансії, які можуть бути зараз заповнені людьми з різними спеціальностями.
Також Лазуткін додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії
|У центрах рекрутингу української армії повістки не вручатимуть - Міноборони
|Кабмін виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів - Шмигаль
|Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко
|Кличко поїхав на передову, щоб передати допомогу та нагородити захисників
|У США розповіли про переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди
Бізнес
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року
|Mazda6 отримав електричного наступника