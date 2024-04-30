У центрах рекрутингу української армії повістки не вручатимуть - Міноборони

У центрах рекрутингу української армії, які відкриваються в Україні, повістки не вручатимуть, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час відкриття першого в столиці центру рекрутингу Лазуткін наголосив, що можливість вибору спеціальності - головна перевага центрів.

"За великим рахунком це - сервіс, куди людина приходить і може отримати будь-яку інформацію про те, які є спеціальності і де себе можна знайти відповідно до своєї цивільної спеціальності, військово-облікової спеціальності. Тут не буде людині вручено повістку", - сказав спікер.

Він зазначив, що в кожній бригаді є вакансії, які можуть бути зараз заповнені людьми з різними спеціальностями.

Також Лазуткін додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.

