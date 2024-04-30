Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

17:24 30.04.2024 |

Політика

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

 

Міський голова Києва Віталій Кличко передав бійцям 3 окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 нових пікапів Toyota Hilux, закуплених за кошти, виділені бригаді столицею, повідомляє пресслужба мера.

"Сьогодні передали бійцям 3 окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок - новеньких пікапів Toyota Hilux. Вони вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3 бригади місто виділило з бюджету 60 млн грн. На половину цих коштів уже закупили ці пікапи. Також сьогодні під ранок я повернувся з Донбасу. Відвіз допомогу кільком підрозділам на передову - fpv-дрони, системи Starlink. Столиця продовжує допомагати нашим захисникам. Від початку року Київ виділив із бюджету вже майже 6,5 млрд грн на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу!", - наголосив Кличко.

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

 

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін подякував столичній владі та громаді Києва за постійну допомогу військовим.

"Не потрібно пояснювати, що пікап - це найбільш адаптована машина для сучасного фронту. Ці автомобілі для нас украй важливі. Деякі з пікапів будемо використовувати для евакуації бійців, деякі - для підвезень, а деякі - для логістичних завдань. І всі авто працюватимуть на нашу спільну перемогу над російським агресором", - наголосив Максим Жорін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес