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АНАЛІТИКА

Кличко поїхав на передову, щоб передати допомогу та нагородити захисників

17:18 30.04.2024 |

Політика

 

Мер Києва Віталій Кличко привіз на Донбас дрони та старлінки для бійців на передовій. Також Кличко вручив нагороди захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Повернувся з Донбасу, де відвідав наших захисників. У якості благодійної допомоги бійцям 28 окремої механізованої бригади передав 100 fpv-дронів та 2 Starlink. Військові 24 бригади отримали 50 fpv- дронів та 2 Starlink. Захисникам 5 окремої штурмової - в подарунок 2 Starlink", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що днями 5 бригада отримала 150 дронів Mavic різних типів, 300 fpv-дронів та системи Starlink, які були закуплені за кошти громади Києва.

Також Віталій Кличко вручив бійцям 24 бригади відзнаки від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава".

"Складна ситуація на фронті. Але наші захисники тримаються, налаштовані рішуче і розраховують на нашу підтримку", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко цього року вже декілька разів їздив на передову та привозив військовим підрозділам допомогу. Зокрема, він передавав від благодійників та громади Києва сотні дронів, квадрокоптери, системи РЕБ та броньовані автомобілі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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