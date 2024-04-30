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У США розповіли про переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди
17:00 30.04.2024 |
Держдепартамент США заявив, що переговори щодо двосторонньої безпекової угоди між Сполученими Штатами і Україною тривають.
Про це йдеться у відповідному повідомленні Держдепу, передає "Європейська правда".
"Спираючись на ухвалення запиту президента на додаткове фінансування, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки поговорили з українськими колегами щодо продовження переговорів, які мають важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов'язань згідно зі Спільною декларацією G7 щодо підтримки України", - йдеться у повідомленні.
У Держдепі заявили, що Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо розбудови поточних і майбутніх можливостей збройних сил.
"Водночас ми надаємо допомогу, щоб допомогти Україні захистити її суверенітет і територіальну цілісність, відновити свою економіку, захистити своїх громадян і досягти інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.
Раніше про переговори з США повідомив Офіс президента.
Востаннє про переговори між Києвом і Вашингтоном щодо безпекової угоди повідомлялось у січні.
Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.
Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.
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