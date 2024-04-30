Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США розповіли про переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди

 

Держдепартамент США заявив, що переговори щодо двосторонньої безпекової угоди між Сполученими Штатами і Україною тривають.

Про це йдеться у відповідному повідомленні Держдепу, передає "Європейська правда".

"Спираючись на ухвалення запиту президента на додаткове фінансування, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки поговорили з українськими колегами щодо продовження переговорів, які мають важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов'язань згідно зі Спільною декларацією G7 щодо підтримки України", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо розбудови поточних і майбутніх можливостей збройних сил.

"Водночас ми надаємо допомогу, щоб допомогти Україні захистити її суверенітет і територіальну цілісність, відновити свою економіку, захистити своїх громадян і досягти інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

Раніше про переговори з США повідомив Офіс президента.

Востаннє про переговори між Києвом і Вашингтоном щодо безпекової угоди повідомлялось у січні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5151
  0,1537
 0,39
EUR
 1
 42,3641
  0,1331
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес