У США розповіли про переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди

Держдепартамент США заявив, що переговори щодо двосторонньої безпекової угоди між Сполученими Штатами і Україною тривають.

Про це йдеться у відповідному повідомленні Держдепу, передає "Європейська правда".

"Спираючись на ухвалення запиту президента на додаткове фінансування, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки поговорили з українськими колегами щодо продовження переговорів, які мають важливе значення для довгострокових двосторонніх домовленостей у сфері безпеки та інших зобов'язань згідно зі Спільною декларацією G7 щодо підтримки України", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують зусилля України щодо розбудови поточних і майбутніх можливостей збройних сил.

"Водночас ми надаємо допомогу, щоб допомогти Україні захистити її суверенітет і територіальну цілісність, відновити свою економіку, захистити своїх громадян і досягти інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

Раніше про переговори з США повідомив Офіс президента.

Востаннє про переговори між Києвом і Вашингтоном щодо безпекової угоди повідомлялось у січні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Переважна більшість українців вважає, що укладання двосторонніх угод у сфері безпеки допомагає Києву протистояти повномасштабній російській агресії.