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АНАЛІТИКА

Україна планує залучити більше жінок до розмінування

13:58 30.04.2024 |

Політика, Україна

 

Залученість жінок у діяльності операторів протимінної діяльності вже становлять 30%. Україна прагне збільшити участь.

Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Гендерна рівність розглядається як невід'ємна частина політики України, яка базується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Це стосується всіх видів діяльності, зокрема, і таких важливих напрямів, як розмінування", - сказала вона.

За її словами, на даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%, що відповідає порядку денному НАТО "Жінки, мир і безпека".

"Ми прагнемо збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності", - додала Свириденко.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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