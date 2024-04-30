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Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги
12:44 30.04.2024 |
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО до перемоги у війні проти Росії.
Як повідомив глава держави, про це він сказав під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, пише "Європейська правда".
Президент розповідав про часову перспективу членства України у Північноатлантичному альянсі.
"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - сказав глава держави у відеоролику, поширеному в його Telegram-каналі.
"Питання про НАТО, це - як правильно сказав генеральний секретар (Столтенберг. - Ред.) - питання більшості. А більшість - це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", - додав Зеленський.
Коли дійде до членства України в Альянсі, то питання сумісності з НАТО та рівня українських військових, вважає Зеленський, "ніхто не буде піднімати".
Президент вважає, що однією із причин сьогоднішньої війни є те, що Україна не була до цього в Альянсі.
"Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - зазначив президент.
Напередодні під час виступу у Верховній Раді генеральний секретар Єнс Столтенберг сказав, що не може спрогнозувати, коли саме Україна стане членом НАТО.
У виступі Столтенберг також висловив повагу українським військовим, які стримують російську агресію.
Перед тим Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони говорили про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.
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