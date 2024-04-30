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АНАЛІТИКА

У Міноборони назвали суми виплат військовим за знищення російської техніки

12:24 30.04.2024 |

Політика

 

За знищення ворожої техніки на полі бою українські захисники можуть отримати грошову винагороду. Так, за знищення танку передбачена виплата у 48 720 грн, найбільша сума передбачена за ліквідацію корабля першого рангу - понад 243 тисяч грн.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Зараз є чіткі цифри, які, я думаю, можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям", - заявив Лазуткін.

Зокрема, за його словами, за ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, за російський танк - 48 720 грн. Найбільша виплата передбачена за знищення корабля першого рангу - понад 243 тис. грн.

Крім цього, понад 40 тисяч грн можна отримати за знищення броньованих машин, за ліквідацію літака чи гелікоптера - понад 100 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року становлять близько 468 тисяч 720 осіб, зокрема ще 1250 осіб - за минулу добу. Також Сили оборони знищили 7307 (+22) російських танків, бойових броньованих машин - 14046 (+39), артилерійських систем - 12011 (+26), РСЗВ - 1053 (+2), засобів ППО ‒ 779 (+1), літаків - 348 (+0), гелікоптерів - 325 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3), крилатих ракет - 2126 (+2), кораблів / катерів - 26 (+0), підводних човнів - 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33), спеціальної техніки - 1977 (+3).
 

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