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Блінкен: Щойно Росія продемонструє щире бажання до переговорів, «ми точно будемо там»
11:39 30.04.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід своєю підтримкою України надсилає повідомлення Владіміру Путіну, аби він зрозумів, що для завершення війни з його боку необхідне "щире бажання" вести мирні переговори відповідно до основних принципів міжнародного права.
Про це Блінкен сказав у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії, повідомляє "Європейська правда".
Держсекретар відзначив, що, на його думку, завершення війни зараз залежить здебільшого від Путіна і того, що він вирішить.
На цей момент, за словами Блінкена, Путін повірив, що час на його боці, тому дуже критичним стало схвалення 61 млрд доларів допомоги США Україні. "Це практичний і психологічний стимул для українців, які пережили важкі дев'ять місяців або близько того, а також чітка демонстрація того, що підтримка залишається і вона триватиме", - сказав очільник Держдепу.
Як він додав, партнери України зараз виконують низку речей, які "є демонстрацією того, що ми за те, щоб Україна була сильною в довгостроковій перспективі та міцно стояла на ногах у військовому, економічному та демократичному планах".
"Я сподіваюся, Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути резолюція", - сказав Блінкен.
Дипломат підкреслив, що США підтримають мирний процес, якщо з боку Росії буде висловлене "щире бажання" до нього.
"Подивіться, щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", - зауважив держсекретар.
Нагадаємо, у Швейцарії 15 і 16 червня пройде дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні - інавгураційний Саміт миру.
Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.
Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.
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