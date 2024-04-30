Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь
10:49 30.04.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися в понеділок у Києві з Її Королівською Високістю герцогинею Единбурзькою Софі, дружиною принца Едварда, брата британського монарха короля Чарльза ІІІ.
Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, це перший від початку повномасштабного російського вторгнення візит члена королівської сім'ї Великої Британії в Україну.
"Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема вдячні за притулок для наших біженців з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем'єр-міністрів. Це дуже важливо для наших військових", - наголосив Зеленський під час зустрічі.
Перша леді подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні, відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресор РФ утримує в полоні.
Герцогиня Единбурзька також відвідала місто Ірпінь Київської області, про що повідомив мер міста Олександр Маркушин.
"Попри безперервну загрозу російських обстрілів, герцогиня Единбурзька особисто приїхала в Україну та одразу завітала в Ірпінь. Її цікавили подробиці евакуації та героїчної боротьби ірпінчан за своє місто", - написав він у телеграм-каналі.
За словами мера міста, візит готувався в секретному режимі і був дуже неочікуваним. "Дякую її Королівській Високості Софі Гелен за підтримку України та сміливість висловити її особисто", - написав Маркушин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Україну візьмуть в НАТО тільки після перемоги
|У Міноборони назвали суми виплат військовим за знищення російської техніки
|Блінкен: Щойно Росія продемонструє щире бажання до переговорів, «ми точно будемо там»
|Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь
|Парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
Бізнес
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року
|Mazda6 отримав електричного наступника
|У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 80 годин
|Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії