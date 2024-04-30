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АНАЛІТИКА

Парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України

 

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС Ісландії.

Довгострокова політика підтримки України спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

Міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала схвалення резолюції в Альтингу (парламенті).

"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну", - зазначила вона.

За її словами, саме тому Рейк'явік має зробити свій внесок у захист України "рішучим і конкретним чином".

"З цією пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України", - зауважила глава МЗС.

Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір представила уряду відповідну програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон представив її на розгляд парламенту 12 березня 2024 року.

Раніше повідомляли, що Ісландія надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.

Наприкінці 2023 року Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

У листопаді 2023 року Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.
Ключові теги: Ісландія
 

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