Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 10:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України
09:20 30.04.2024 |
Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС Ісландії.
Довгострокова політика підтримки України спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.
Міністерка закордонних справ Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала схвалення резолюції в Альтингу (парламенті).
"Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення РФ в Україну", - зазначила вона.
За її словами, саме тому Рейк'явік має зробити свій внесок у захист України "рішучим і конкретним чином".
"З цією пропозицією та відповідним зобов'язанням у бюджетному плані закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України", - зауважила глава МЗС.
Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір представила уряду відповідну програму 10 жовтня минулого року. Водночас прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон представив її на розгляд парламенту 12 березня 2024 року.
Раніше повідомляли, що Ісландія надасть близько 2 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.
Наприкінці 2023 року Ісландія оголосила про приєднання до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, утвореної в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
У листопаді 2023 року Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь
|Парламент Ісландії схвалив довгострокову політику підтримки України
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|Україна невдовзі отримає першу партію бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади
|Україна та США провели треті переговори про безпекову угоду
|Столтенберг: Потенційна перемога Путіна буде коштувати набагато дорожче, ніж підтримка України
Бізнес
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року
|Mazda6 отримав електричного наступника
|У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 80 годин
|Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії
|Google Meet тепер дозволяє переносити відео дзвінки між різними пристроями: ПК, iOS та Android
|Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США
|Заяви Qualcomm щодо продуктивності чипа Snapdragon X Elite виявилися не зовсім чесними