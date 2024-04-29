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Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024
14:07 29.04.2024 |
Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024, що відбувалися в Таллінні за участю понад 4000 експертів із більше ніж 40 країн світу, повідомляє представництво НАТО в Україні.
Locked Shields 2024 - це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов'язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами. Організовані Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE), ці щорічні навчання виходять за рамки традиційних кібернавчань, залучаючи експертів із різних галузей для протидії кіберзагрозам", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.
Керівник навчань НАТО CCDCOE Підполковник Урмет Томп зазначив, що "ці навчання є демонстрацією потужності міжнародного співробітництва, долаючи кордони, об'єднуючи спільноту з різних експертів державного, приватного секторів та науковців".
"Ми вдячні за самовідданість і досвід наших союзників і всіх наших партнерів, які мають вирішальне значення для побудови резильєнтної глобальної кібероборони", - сказав він.
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