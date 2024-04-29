Відмова Шольца дати ЗСУ Taurus дедалі дивніша - глава Мюнхенської конференції

На тлі поставок Україні американських далекобійних ракет ATACMS Сполученими Штатами голова Мюнхенської конференції з безпеки (МКБ) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) переглянути свою відмову передавати Збройним силам України (ЗСУ) німецькі далекобійні ракети Taurus.

"Рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незрозумілим. Зараз ми спостерігаємо як подібна американська зброя - ATACMS - має значний вплив", - сказав Гойсґен 27 квітня в інтерв'ю німецькому виданню Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Гойсґен також обурився, що українських військових досі не почали навчати поводитися з Taurus, що дозволило б використовувати ракети одразу після схвалення рішення про їхню передачу, без відправки в Україну солдатів німецьких збройних сил (Бундесверу).

Гойсґен: Не можна сидіти склавши руки

"Останніми тижнями ми, європейці, мусили з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію. Доклавши великих зусиль, Конгресу США вдалося отримати дозвіл на масову допомогу озброєнням", - зауважив глава МКБ.

Гойсґен наголосив, що "європейці не повинні сидіти, склавши руки". "Ми повинні використовувати простір для того, щоб підготуватися до довгострокової підтримки України", - наголосив він.

Шольц продовжує відмовляти Україні у наданні Taurus

Дискусії про Taurus тривають вже багато місяців, але Шольц виступає проти - через побоювання, що Україна битиме німецькими ракетами по території Росії та через імовірну необхідність надавати ЗСУ надалі ще й геодані для наведення на цілі чи солдатів Бундесверу для обслуговування ракет, що може бути розцінене РФ як залучення у війну.

24 квітня Шольц вчергове висловився проти постачання Taurus Україні. За його словами, так Німеччина запобігає ескалації війни Росії проти України та розв'язанню війни між РФ і НАТО.