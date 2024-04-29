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АНАЛІТИКА

У Польщі фіксують на 20% менше консульських послуг для українців

08:29 29.04.2024 |

Політика

 

У Польщі українські консульські працівники фіксують приблизно на 20% менше консульських дій після ухвалення в Україні закону про мобілізацію і тимчасового призупинення вчинення консульських дій для чоловіків у віковій категорії від 18 до 60 років.

Про це Укрінформу повідомили в одній з консульських установ України у Польщі.

"Консульських дій стало приблизно на 20% менше", - поінформували у консульській установі, зазначивши, що йдеться саме про обслуговування чоловіків мобілізаційного віку.

Як пояснили у консульській установі, тимчасово припинено вчинення консульських дій, які стосуються безпосередньо чоловіків, наприклад, отримання довідки на укладення шлюбу, що є нотаріальною дією. Утім, чоловіки можуть у консульстві отримати консульські послуги, спрямовані на інших членів родини, зокрема, на отримання громадянства новонародженої дитини.

"Загалом ми працюємо у штатному режимі, надзвичайних випадків не зафіксовано. Ажіотажу теж не спостерігається", - зазначили у консульській установі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

Закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою та підписаний Президентом України, вступить в дію з 18 травня.

На сьогодні в Польщі перебуває близько мільйона біженців з України, а загальна кількість громадян України в РП перевищує 3 млн.
Ключові теги: Польща
 

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